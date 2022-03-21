В Енергодарі пройде онлайн-акція протесту: виходити на вулиці зараз небезпечно

Енергодар, що на Запоріжжі, перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Містяни активно виходили на мітинги проти агресора, проте зараз це стало робити дуже небезпечно.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Енергодар не збирається опускати руки перед військом агресором, проте дещо міняє формат спротиву.

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Люди влаштовують акцію в режимі онлайн

Міський голова наголосив, що 21 березня жителі протестуватимуть – проте онлайн.

Прохання поки що не збиратися на вулиці, аби не наражати своє життя на небезпеку,

– зазначив Орлов.

Раніше нескорені енергодарці проводили численні мітинги, на яких нагадували окупантам, що їхнє місто – це Україна. Натомість ворог привіз у населений пункт 600 бійців ОМОНу, які мають жорстко розганяти мітинги.

Втрати ворога станом на 21 березня: дивіться у відео