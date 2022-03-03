В Енергодарі тероборона веде героїчний бій з ворогом: у місті зникли світло і вода

Територіальна оборона в Енергодарі 3 березня веде героїчний бій з ворогом. У місті наразі немає світла і води.

Про поточну ситуацію у місті Енергодар, що у Запорізькій області, у мережі повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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Українці борються за Енергодар

В Енергодар 3 березня ввійшла колона важкої техніки Росії. Йдеться про приблизно 100 одиниць. Мирне населення чинить супротив ворогу. Росіяни у відповідь відкривають вогонь.

Ворожий снаряд потрапив у школу і в будинок. Там спалахнула пожежа. Крім того, внаслідок боїв у місті зникли світло та вода.

Військова техніка в місті Енергодар: дивіться відео



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