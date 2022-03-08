В Енергодарі змінено комендантський час

В Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, змінили комендантський час. Тепер на вулицю не можна виходити з 19:00 до 05:30.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що така ситуація буде до нових повідомлень міської влади.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Раніше окупанти захопили ЗАЕС

Зазначимо, раніше окупанти захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Станом на 7 березня на території атомної станції перебували близько 400 загарбників, а також 50 одиниць важкої техніки.

Росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.