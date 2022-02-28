Енергодарці без жодної зброї стали на захист свого міста

28 лютого 2022 , 17:44
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Джерело:

фейсбук Сухопутніх військ ЗСУ

Жителі міста Енергодар у Запорізькій області безстрашно стали на захист свого міста. Беззбройні вони блокують шляхи, аби зупинити просування ворожої техніки.

Потужне відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. Безстрашні енергодарці – вже в історії України.

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Нас неможливо перемогти. Енергодарці блокують шляхи аби зупинити просування техніки противника. Без жодної зброї, голими руками, люди чинять спротив окупанту. Енергодарці – ви вже в історії,
– мовиться у повідомленні.

Енергодарці захищають місто: дивіться відео

Людей закликали підтримувати ініціативу хоробрих. Перемога – вже близько.

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Автор: Мар'яна Бекало