Енергодарці вийшли на масовий мітинг та вимагають повернути з полону заступника мера

В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка. Люди вийшли на масовий мітинг, аби зупинити це свавілля.

Мер міста Дмитро Орлов каже, що його заступник зі вчора не виходить на зв'язок. Нині з'явилося підтвердження, що його викрали.

До теми В Енергодарі окупанти відкрили вогонь по протестувальниках і втекли на "бобіку"

Тож люди вийшли на мітинг на підтримку Івана Самойдюка. Вони кажуть, що акція буде "безстроковою і цілодобовою" – люди планують виходити доти, доки заступника міського голови не повернуть.

Нещодавно російські загарбники відкрили вогонь по людях, які вийшли на протест. Після цього рашисти втекли на "бобіку". Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.