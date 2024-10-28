Україна готова відповідати на атаки Росії, – Зеленський про "третю складну зиму"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує готуватися до третьої складної зими. В умовах повномасштабного вторгнення, країна зміцнює енергетичний захист і вдосконалює власні оборонні можливості.

Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India. За його словами, Україна готова відповідати на агресію Росії, захищаючи українських громадян та інфраструктуру.

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Україна готується до зимових атак

Зазначається, що Україна готується до третьої складної зими в умовах повномасштабної війни з Росією, яка з року в рік атакує енергетичну інфраструктуру країни, намагаючись дестабілізувати систему та занурити українців у хаос і холод.

Президент додав, що метою Росії є ослаблення населення та створення умов, у яких українці будуть позбавлені можливості обігрівати свої домівки, що спричинить масові захворювання та смертельні наслідки.

"Ми як держава почали з цим боротися. Ми відновили нашу енергосистему і посилюємо її захист. Ми не даємо Росії вбивати наших людей",

– наголосив він.

Зеленський зауважив, що Україна вже навчилася відповідати на агресію, хоча ніколи не атакувала цивільні об'єкти, як це робить Росія. Зеленський зазначив, що українські сили концентруються на тому, щоб мінімізувати втрати серед людей.

"Для України зберегти життя громадян – найвищий пріоритет, навіть якщо це означає тимчасову втрату певних територій",

– сказав Зеленський.

Водночас у розробці оборонних технологій, як-от дрони, ракетні системи та засоби радіоелектронної боротьби, Україна діє самостійно без допомоги партнерів, чим підтверджує свою технологічну перевагу на багатьох напрямках.

В цій зброї, в цих дронах, цих ракетах – нам ніхто з партнерів не допомагав. Тут ми на самоті. Ми самі, на жаль,

– розповів він.

Президент також резюмував, що попри успіхи у вдосконаленні технологій, Україні не вистачає ресурсів для повного покриття всіх потреб, і закликав міжнародних партнерів надати суттєвішу підтримку.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна проти заморожування конфлікту і наголосив на важливості фіксації домовленостей з агресором.