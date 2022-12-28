"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі: чому наступний удар по Україні завдасть меншої шкоди

Після вибухів 26 грудня на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни розосереджують авіацію. Це відтермінувало наступну атаку по Україні.

Про це для 24 каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Він зазначив, що у Росії є інші аеродроми, куди можна перекидати важкі бомбардувальники

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"Якщо росіяни наважаться обстрілювати, то немає значення, де базується авіація – в Енгельсі чи на Кольському півострові. Україна виграла кілька дорогоцінних днів, які дозволили стабілізувати енергосистему. Навіть якщо наступний удар буде найближчими днями, то матиме значно меншу шкоду", – сказав експерт.

Він додав, що енергетики, ймовірно, встигли усунути більшість пошкоджень, які були завдані останнім масованим ракетним ударом.

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Аргумент для США

У міноборони Росії заявили, що внаслідок удару по Енгельсу загинули 3 військових, а четверо отримали поранення. Проте з'явилася непідтверджена інформація від журналіста Володимира Золкіна, що втрати росіян можуть бути значно більшими – могли загинути 17 військових, а пошкодження отримали 5 літаків. Наразі це не підтверджують, оскільки немає супутникових знімків.

Золкін міг отримати інсайдерську інформацію, яку здобули методом агентурної розвідки. Він сам робив поправки, що фото з супутників може не бути, бо в день вибухів було хмарно. На мою думку, не варто зациклюватися на кількості. Слід поміркувати про позитивні ефекти, – сказав Киричевський.

Він зазначив, що "Енгельс" є на другому місці за важливістю серед аеродромів Росії. На думку Киричевського, цей удар додав аргументів для Білого дому, чому Україні треба давати далекобійні ракети.

"У США було упередження, якщо нам дати ракети дальністю 300 кілометрів, то росіяни втілюватимуть всі свої погрози щодо Лондона чи Вашингтона. А тут удар по Енгельсу – і нічого. Відбувається щось незрозуміле з російською стратегічною авіацією. Немає значення, скільки вбили росіян", – вважає експерт.

Він додав, що №1 в Росії вважається аеродром "Рамєнскоє" біля Москви. За інформацією Киричевського, з аеродрому повітряні судна літають у Крим.

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