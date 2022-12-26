В Енгельсі пожежа на аеродромі, ЗМІ повідомили про загиблих – влада каже, що нічого не сталося
У російському Енгельсі в районі аеродрому сталася пожежа після гучного вибуху. РосЗМІ повідомляють про потерпілих та жертву. Однак, влада наполягає, що усе під контролем.
Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Тоді ж в Енгельсі оголошували повітряну тривогу.
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Зазначають, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.
Водночас губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає". Щодо потерпілих він ніяк не прокоментував.
Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста – нахабна брехня, створена далеко за межами країни,
– зазначив Бусаргін.
Та додав, що дані про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури.