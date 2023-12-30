Без згоди Конгресу: Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів

Державний секретар США Ентоні Блінкен ухвалив нове рішення стосовно Ізраїлю. Американський дипломат схвалив продаж ізраїльській стороні 155 міліметрових артилерійських снарядів і відповідного обладнання.

Відповідне рішення Ентоні Блінкен ухвалив без згоди Конгресу США. Це уже другий подібний випадок за останній місяць, коли адміністрація Байдена пропустила розгляд Конгресом продажу зброї Ізраїлю.

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Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артснарядів без Конгресу США

За словами Пентагону, держсекретар Ентоні Блінкен відмовився від вимоги розгляду Конгресом рішення щодо зброї для ізраїльскої армії і схвалив негайний продаж Ізраїлю військового обладнання, який вважався необхідним через надзвичайну ситуацію.

Це відбувається в той момент, коли Ізраїль посилює свої наступальні операції в Секторі Гази. Раніше Сполучені Штати закликали Ізраїль проявляти обережність і мінімізувати жертви серед цивільного населення в Газі, а також просили зменшити інтенсивність конфлікту в найближчі тижні.

У Пентагоні повідомили, що Ізраїль раніше вимагав включити детонатори, капсулі та заряди до складу своїх заявок на 155 міліметрові снаряди. Орієнтовна вартість цього продажу становить 147,5 мільйона доларів США.

До цього, 9 грудня адміністрація Байдена вже дозволила продати Ізраїлю приблизно 14 тисяч протитанкових ракет, використовуючи свої надзвичайні повноваження.

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