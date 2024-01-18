Росія "переживає стратегічний провал в Україні", – Блінкен потужно "розніс" Путіна

Російським окупантам не вдається реалізувати жодних злочинних планів в Україні. Ентоні Блінкен заявив, що Росія переживає "стратегічний провал".

За словами держсекретаря США, увесь цивілізований світ зацікавлений, аби так було і надалі. Якщо ослабити допомогу Україні, Володимир Путін не зупиниться. А інші потенційні агресори у різних куточках світу бачитимуть це і братимуть приклад з диктатора.

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Якщо ми дозволимо, щоб Путіну зійшло з рук, якщо ми ослабимо нашу допомогу і все, що ми робимо для України, тоді ви відкриєте скриньку Пандори, і він (Путін) не зупиниться на Україні та наступних країнах,

– наголосив Блінкен.

Окрім того, держсекретар США припустив, що якщо Путіну вдасться реалізувати хоча б якісь свої цілі, він може захотіти напасти на одну з країн НАТО.

До слова, раніше у розпорядженні Bild опинилися документи, які свідчать, що Німеччина вже готується до атаки російських сил на східному фронті НАТО.

Що Блінкен каже про підтримку України

Держсекретар США наголосив, що російська агресія проти України триває. Не можна зменшувати рівень підтримки.

Наразі пріоритетом є переконатися, що Україна отримає додаткове фінансування. Дуже стараються реалізувати це. Блінкен наголосив, що обидві палати мають підтримку обох партій. Цього результату просто необхідно досягнути.