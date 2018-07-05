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Енцефаліт: симптоми та методи лікування запалення мозку

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Енцефаліт: симптоми та лікування
Енцефаліт: симптоми та лікування / 24 Канал

Енцефаліт – це запалення головного мозку. Найчастіше захворювання виникає внаслідок одного з вірусів (вірусу герпесу, кору та інших), а також вірусів, які передають комарі або кліщі через укуси.

Як відомо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому. Одна дитина перебуває у лікарні з діагнозом енцефаліт.

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Енцефаліт: що це?

Запалення мозку бувають різних видів: інфекційні, інфекційно-алергійні, алергійні, токсичні. Зазвичай, причиною енцефаліту є інфекційні фактори: віруси, бактерії, найпростіші, грибки тощо. 

При первинному енцефаліті вірус атакує безпосередньо головний і спинний мозок. Вторинна форма енцефаліту проявляється в тому випадку, коли вірус вражає будь-яку іншу частину тіла або орган, крім мозку.

Вірус зазвичай призводить до запалення нервових клітин (енцефаліт) або оболонки мозку (менінгіт). У більшості випадків важкого перебігу енцефаліт призводить до смерті пацієнта. Та якщо цю хворобу вчасно діагностувати і почати лікувати – можна повністю одужати.

Енцефаліт – запалення головного мозку

Запалення головного мозку

Симптоми енцефаліту

Більшість людей з вірусним енцефалітом мають безсимптомний перебіг хвороби або помірні симптоми:

- головний біль;
- температуру;
- лихоманку;
- м’язові і суглобові болі;
- біль в горлі, кашель;
- слабкість, втома та млявість.

Симптоми гострих випадків захворювання:

- сплутаність свідомості, збудження або галюцинації;
- судоми;
- втрата чутливості або параліч деяких ділянок обличчя або тіла;
- м’язова слабкість;
- роздвоєння зображення;
- ілюзія неприємних запахів (наприклад, горілого м’яса або тухлих яєць);
- проблеми з промовою або слухом;
- втрата свідомості.

У маленьких дітей симптоми енцефаліту можуть проявлятися інакше: нудота і блювота, плач, відмова від грудей та інше.

При важкій формі захворювання зміни в поведінці бувають різної інтенсивності – від легкої розгубленості до стану коми, можливі дезорієнтація в просторі, маячний стан, галюцинації і навіть роздвоєння особистості.

Методи лікування енцефаліту

Найкращий спосіб запобігти енцефаліту – уникати вірусів, які його викликають: захищатися від комарів та кліщів. Також медики рекомендують робити щеплення від кору, паротиту і краснухи. 

У більшості випадків енцефаліт протікає у м’якій формі і хворі повністю відновлюються, повертаючись до нормального життя. Важливо дотримуватись постільного режиму, пити багато рідини та приймати протизапальні лікарські препарати.

Медики в рамках лікування часто виписують протигерпесвірусні та протисудомні препарати. Також виписують харчові добавки, що знижують інтенсивність симптомів енцефаліту, зокрема, омега-3 жирні кислоти.

У складніших випадках лікування проходить у медичному закладі. Повне відновлення від захворювання може зайняти тижні або навіть місяці. Хворі можуть мати різні ускладнення – проблеми з концентрацією уваги, зміни у поведінці, неуважність та інше.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Новини України Медицина Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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