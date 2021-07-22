Епічне ДТП у Києві: пасажири штовхали тролейбус й він врізався у Nissan – відео
22 липня 2021 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався у Nissan, який намагався об’їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався й люди вирішили допомогти водію.
Втім, добровольці настільки захопились, що розігнали тролейбус й спричинили ДТП. Цікаво, що патрульні склали адмінпротокол на водія громадського транспорту.
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ДТП суттєво ускладнила рух на цій площі. Наразі невідомо які пошкодження отримав автомобіль Nissan та тролейбус. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
Пасажири штовхали тролейбус й він врізався у Nissan: відео
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