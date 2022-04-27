Епічне знищення ворога та історична зустріч на Рамштайн: відеодайджест 62 дня війни

27 квітня 2022 , 06:12
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують чинити героїчний опір армії російських окупантів уже понад 2 місяці. У Генштабі ЗСУ показали головні події 62 дня війни у своєму традиційному дайджесті.

Там не лише згадали про важливі дипломатичні події, а й продемонстрували ефектне знищення ворогів. Відео оприлюднили наприкінці дня 26 квітня. 

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Що було у дайджесті за цей день

  • Історична подія на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Туди прибули представники 40 країн, щоб обговорити підтримку України. 
  • Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єром Румунії Ніколає Чуке. 
  • Вибух на мосту через  Дніпровський лиман на Одещині. На відео люди спершу знімали велику хмару пилу та вогню, а потім почали втікати. 
  •  Знищений міст неподалік Іванкова на Київщині. Споруда, яка допомагала людям десятки років перетворилася в залишки бетонної конструкції. 
  • Опубліковане в цей день відео одного з районів Харкова – Салівки. На записі дуже добре видно руйнацію та спустошення, яке принесли російські війська в Україну. 
  • Збита ракета на Дніпропетровщині. Цей снаряд міг завдати багато шкоди й забрати десятки життів. Проте наші захисники збили ракету з переносного зенітного комплексу "Ігла". 
  • У Запорізькій області продовжують створювати укріплення. На записі ковшем трактора роблять глибокі рови, які зупинять ворогів при спробі наступу. 
  • Росіяни вже кілька разів казали, що наша авіація "знищена". Проте українські пілоти продовжують завдавати нищівні удари по наземних і повітряних цілях. 
  • А ось Львівські десантники продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів. Від неї залишається тільки брухт. 
  • Завершили дайджест, як завжди, найепічнішим відео. На записі з коптера видно вибух БК танку. Його знищили закарпатські штурмовики з 128 бригади. Для цього довелося пустити в дію NLAW.

Дайджест 62 дня війни від Генштабу: дивіться відео 

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Автор: Олександр Марчак