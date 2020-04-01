Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання

Епідемія коронавірусу в Італії досягла свого піку. Щоправда, у групі ризику другої хвилі захворювання перебуває південь країни.

Таку заяву зробив голова Служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі. За його словами, ситуація на півночі – більш критична, але південь досі перебуває в небезпеці, передає інформаційна агенція ANSA.

До теми Коронавірус в Італії 31 березня 2020

За словами Бореллі, після того, як епідемія коронавірусу досягла піку, можна спостерігати уповільнення зростання нових випадків зараження. Мовиться і про ті, що потребують стаціонарного лікування.

У Вищому інституті здоров'я Італії (ISS), зі свого боку, наголосили, хоча й досягнуто піку епідемії, жорсткі карантинні заходи скасовувати не можна.

Якщо обмеження зняти або послабити, епідемія може відновитися раніше, ніж вона піде на спад,

– додають у ISS.

Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я відзначилися подібною заявою, проте вона стосувалася всієї Європи. Як аргумент у ВООЗ навели власне ситуацію в Італії – тут за останні два тижні зафіксували найменшу кількість випадків зараження.

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Коронавірус у Італії: коротко