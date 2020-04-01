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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання

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      Уряд Італії переконує, що епідемія коронавірусу тут досягла піку / AFP

      Епідемія коронавірусу в Італії досягла свого піку. Щоправда, у групі ризику другої хвилі захворювання перебуває південь країни.

      Таку заяву зробив голова Служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі. За його словами, ситуація на півночі – більш критична, але південь досі перебуває в небезпеці, передає інформаційна агенція ANSA.

      До теми Коронавірус в Італії 31 березня 2020

      За словами Бореллі, після того, як епідемія коронавірусу досягла піку, можна спостерігати уповільнення зростання нових випадків зараження. Мовиться і про ті, що потребують стаціонарного лікування.

      У Вищому інституті здоров'я Італії (ISS), зі свого боку, наголосили, хоча й досягнуто піку епідемії, жорсткі карантинні заходи скасовувати не можна.

      Якщо обмеження зняти або послабити, епідемія може відновитися раніше, ніж вона піде на спад,
      – додають у ISS.

      Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я відзначилися подібною заявою, проте вона стосувалася всієї Європи. Як аргумент у ВООЗ навели власне ситуацію в Італії – тут за останні два тижні зафіксували найменшу кількість випадків зараження.

      ​Зверніть увагу Коронавірус – найбільша світова криза з часів Другої світової війни, – ООН

      Коронавірус у Італії: коротко 

      • Італію вважають найбільш інфікованим регіоном Європи. Ця країна є другою у світі після США за кількістю хворих і першою – за числом смертей. 
      • Тут зафіксували понад 105 тисяч хворих на коронавірус. На жаль, понад 12,5 тисяч осіб померли, зокрема лікарі. Понад 77 тисяч італійців – досі інфіковані.
      • Найбільше від коронавірусу постраждала північ країни, а саме регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю територію. 
      • Через епідемію коронавірусу жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19
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