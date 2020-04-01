Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання
Епідемія коронавірусу в Італії досягла свого піку. Щоправда, у групі ризику другої хвилі захворювання перебуває південь країни.
Таку заяву зробив голова Служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі. За його словами, ситуація на півночі – більш критична, але південь досі перебуває в небезпеці, передає інформаційна агенція ANSA.
До теми Коронавірус в Італії 31 березня 2020
За словами Бореллі, після того, як епідемія коронавірусу досягла піку, можна спостерігати уповільнення зростання нових випадків зараження. Мовиться і про ті, що потребують стаціонарного лікування.
У Вищому інституті здоров'я Італії (ISS), зі свого боку, наголосили, хоча й досягнуто піку епідемії, жорсткі карантинні заходи скасовувати не можна.
Якщо обмеження зняти або послабити, епідемія може відновитися раніше, ніж вона піде на спад,
– додають у ISS.
Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я відзначилися подібною заявою, проте вона стосувалася всієї Європи. Як аргумент у ВООЗ навели власне ситуацію в Італії – тут за останні два тижні зафіксували найменшу кількість випадків зараження.
Зверніть увагу Коронавірус – найбільша світова криза з часів Другої світової війни, – ООН
Коронавірус у Італії: коротко
- Італію вважають найбільш інфікованим регіоном Європи. Ця країна є другою у світі після США за кількістю хворих і першою – за числом смертей.
- Тут зафіксували понад 105 тисяч хворих на коронавірус. На жаль, понад 12,5 тисяч осіб померли, зокрема лікарі. Понад 77 тисяч італійців – досі інфіковані.
- Найбільше від коронавірусу постраждала північ країни, а саме регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю територію.
- Через епідемію коронавірусу жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
Читайте також
-
Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОПсьогодні , 13:01
-
Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відеосьогодні , 13:04
-
Пік епідемії коронавірусу в Україні буде між 15 і 24 квітнясьогодні , 15:15
-
У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенкосьогодні , 13:51
-
Виривали нігті, зуби та розривали рот: шокуючі методи іранської спецслужби SAVAKсьогодні , 13:04
-
Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернетісьогодні , 12:36