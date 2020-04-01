Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболевания

Эпидемия коронавируса в Италии достигла своего пика. Правда, в группе риска второй волны заболевания находится юг страны.

Такое заявление сделал глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, ситуация на севере – более критическая, но юг до сих пор находится в опасности, передает информационное агентство ANSA.

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По словам Борелли, после того, как эпидемия коронавируса достигла пика, можно наблюдать замедление роста новых случаев заражения. Говорится и о тех, кто нуждается в стационарном лечении.

В Высшем институте здоровья Италии (ISS), со своей стороны, отметили, хотя и достигнут пик эпидемии, жесткие карантинные мероприятия отменять нельзя.

Если ограничения снять или ослабить, эпидемия может восстановиться раньше, чем она пойдет на спад,

– добавляют в ISS.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения отличились подобным заявлением, однако оно касалось всей Европы. В качестве аргумента в ВОЗ привели собственно ситуацию в Италии – здесь за последние две недели зафиксировали наименьшее количество случаев заражения.

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Коронавирус в Италии: коротко