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      Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболевания

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      Уряд Італії переконує, що епідемія коронавірусу тут досягла піку / AFP

      Эпидемия коронавируса в Италии достигла своего пика. Правда, в группе риска второй волны заболевания находится юг страны.

      Такое заявление сделал глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, ситуация на севере – более критическая, но юг до сих пор находится в опасности, передает информационное агентство ANSA.

      К теме Коронавирус в Италии 31 марта 2020

      По словам Борелли, после того, как эпидемия коронавируса достигла пика, можно наблюдать замедление роста новых случаев заражения. Говорится и о тех, кто нуждается в стационарном лечении.

      В Высшем институте здоровья Италии (ISS), со своей стороны, отметили, хотя и достигнут пик эпидемии, жесткие карантинные мероприятия отменять нельзя.

      Если ограничения снять или ослабить, эпидемия может восстановиться раньше, чем она пойдет на спад,
      – добавляют в ISS.

      Накануне во Всемирной организации здравоохранения отличились подобным заявлением, однако оно касалось всей Европы. В качестве аргумента в ВОЗ привели собственно ситуацию в Италии – здесь за последние две недели зафиксировали наименьшее количество случаев заражения.

      Обратите внимание Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН

      Коронавирус в Италии: коротко

      • Италию считают наиболее инфицированным регионом Европы. Эта страна вторая в мире после США по количеству больных и первая – по числу смертей.
      • Здесь зафиксировали более 105 тысяч больных коронавирусом. К сожалению, более 12,5 тысяч человек умерли, в том числе врачи. Более 77 тысяч итальянцев – до сих пор инфицированы.
      • Больше всего от коронавируса пострадал север страны, а именно регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю территорию.
      • Из-за эпидемии коронавируса жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Медицина
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