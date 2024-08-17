Лунає вже 5 років: митрополит пояснив, який заклик зробив Епіфаній

Митрополит Київський та голова Православної Церкви України, Епіфаній, звернувся з закликом до об'єднання до митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ МП. Він зауважив, що серед православних України, які наразі не приєднались до ПЦУ, "зростає число охочих досягти цієї єдності".

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко розповів 24 Каналу, що подібні заклики лунають уже 5 років – з початку Об'єднавчого собору в Софії Київський, який відбувався у 2018 році. Також всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала законопроєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП.

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Діалог був перерваний Москвою

Вперше цей заклик, за його словами, пролунав від патріарха Варфоломія. Він запрошував до участі в об'єднавчому процесі митрополита Онуфрія і весь єпископат УПЦ МП.

На жаль, на той час вони відмовилися від участі в цьому соборі. Лише ми з владикою Симеоном (архієрей ПЦУ, митрополит Вінницький і Барський – 24 Канал) прийшли на це поважне зібрання, яке отримало статус Об'єднавчого собору,

– підкреслив митрополит Переяславський і Вишневський.

Це був установчий собор помісної Української Православної Церкви, яка отримала 6 січня 2019 року Томос про свою автокефалію – документ, який на сьогодні ставить Православну Церкву України на 15 місце в диптиху (список імен, які поминаються під час літургії) помісних православних церков. Фактично, на його думку, можна назвати це "паспортом про повноліття".

Голова ПЦУ згадав у своєму зверненні митрополита Київського і всієї України Володимира. Митрополит Епіфаній, як зазначив Драбинко, дуже розлого оцінює його діяльність в об'єднавчому процесі і встановленні помісної православної церкви, оскільки за життя митрополита Володимира працювали комісії з Київським патріархатом і комісія з Автокефальною церквою з підготовки діалогу.

На жаль, як і сказано у зверненні митрополита Епіфанія до митрополита Онуфрія, цей діалог було перервано Москвою. Я був безпосереднім учасником цього процесу. Тоді подзвонили з Москви до блаженнішого митрополита Володимира і заборонили подальші кроки з об'єднання,

– зауважив він.

Згодом, за словами Олександра Драбинко, вони з митрополитом Симеоном долучилися до об'єднавчого процесу, оскільки це було бажання покійного митрополита Володимира.