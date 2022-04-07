Епоха взаємодії з Росією закінчилася, потрібен новий підхід, – МЗС Британії

7 квітня 2022 , 04:22
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Джерело:

CNN

Очільниця МЗС Великої Британії заявила, що тепер завершилась епоха взаємодії з Росією. Політикиня пояснила, що час відмовитись від застарілої поведінки щодо Москви.

Відповідну заяву очільниця МЗС Великої Британії зробила під час вечері з колегами у НАТО. Перед цим оприлюднили інформацію з текстом, який на зустрічі мала озвучити політикиня. 

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У Британії заявили, що час взаємодії з Москвою завершився

Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні й стримуванні,
– переконана Елізабет Трасс. 

Окрім того, міністерка сказала, що немає часу на помилкову розраду.

"Росія не відступає, а перегрупується і переміщається, щоб посилити удар на Сході й Півдні України", – пригадала очільниця британського МЗС. 

Політикиня справедливо зауважила, що основоположний акт Росія – НАТО вже мертвий, і Європі потрібен новий підхід до безпеки.

Також міністерка закликала партнерів посилити санкції проти Росії та озброїти Україну "швидко і рішуче... щоб забезпечити провал Путіна".

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Автор: Діана Квасневська