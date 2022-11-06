Епопея з протестом мобілізованих у Казані продовжується: мережа вибухнула новими відео

Масові бунти мобілізованих – головний тренд цієї осені у Росії. Російські військові все більше зневірюються у власній армії та усвідомлюють, що їх використовують задля досягнення ілюзорних цілей вищого керівництва.

Нагадаємо, що напередодні російські солдати спробували висловити колективну думку генералу, який у цей час був добряче напідпитку. Мобілізовані нецензурно вилаяли його та вигнали геть з польового табору.

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Чому бунтували мобілізовані з Казані

Жахливі умови та відсутність обіцяних виплат згуртували російських солдатів. Річ у тім, що командування залишило своїх військових без води, опалення, їжі та належного озброєння.

Через це "мобіки" зібралися біля намету генерала та почали бунт. Командувачу так і не вдалося заспокоїти підлеглих. не допомогли навіть залякування, що викличе ОМОН.

Нові подробиці бунту мобілізованих у Казані: дивіться відео

На такий акт невдоволення відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він поширив відео з Казані й прокоментував, що хвиля бунтів "тільки зароджується".

В InformNapalm розповіли, що "вагенерівці" активно поширюють відео бунту та кепкують з неспроможності російського командування керувати мобілізованими. До слова, Пригожину вигідні протести російських військових, адже на їхньому фоні його власна "армія" з в'язнів виглядає куди престижніше.

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Що відомо про бунти мобілізованих росіян: актуальні новини

Нещодавно в українській розвідці розповіли, що російські командири не можуть приборкати мобілізованих. Зокрема на Херсонщині керівник батальйону у перехопленій розмові скаржився, що його підлеглі постійно вживають алкоголь.

Крім того, у Головному управлінні розвідки додали, що в російському Владивостоці влада готується до масових протестів місцевих. Річ у тім, що місцеве населення активно висловлюється проти путінської мобілізації.

Мобілізовані, що вже прибули на фронт, також відмовляються воювати. Наприклад, солдати, які приїхали з Томської області, вже два тижні ховаються у лісах Луганщини.

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