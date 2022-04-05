Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилась, – Блінкен

Падіння Берлінської стіни та розвал Радянського Союзу ознаменував закінчення холодної війни. Минуло 30 років, і ця епоха миру закінчилася. Світ входить в нову еру.

Період потепління в міжнародних відносинах США, який був покладений із закінченням холодної війни, закінчився. Таку думку висловив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен назвав дві країни, через які це сталося – Китай та Росію.

"Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", – заявив Блінкен.

Щодо Китаю, то американці побоюються, що ця країна намагається зруйнувати світовий порядок.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася", – відзначив Блінкен.