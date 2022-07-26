Як ставишся до Путіна – така буде і відповідь: Ердоган дорікнув Заходу

Президент Туреччини дорікнув політикам Заходу. Реджеп Ердоган вважає, що вони ставляться до кремлівського диктатора не так "як личить політикам".

Мовляв, путін же просто дає "відповідну відповідь". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на велику пресконференцію Ердогана, яку транслювало турецьке телебачення 25 липня. Остання схожа різка заява від нього пролунала менше ніж за тиждень до цього. Тоді президент пригрозив знову "заморозити" процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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Розповів про своє ставлення до путіна та Зеленскього

Передусім Ердоган сказав, що Анкара ставиться однаково до владіміра путіна та Володимира Зеленського. Нібито їх обох "розглядають як друзів".

Тому ми від обох сторін отримуємо щире ставлення. Точка зору Заходу щодо путіна не є такою, що личить політикам. Якщо так до нього ставишся, то і відповідна відповідь буде від нього,

– відрізав президент.

Проте він не конкретизував, чиє ставлення до російського тирана він вважає найбільш "неполітичним".

Ердоган прокоментував обстріл порту Одеси

Також у цей день президента запитали, як він ставиться до цинічного обстрілу порту Одеси. Адже росіяни запустили свої ракети по об'єкту із зерном наступного дня після підписання дзеркальних зернових угод України та Росії із ООН та Туреччиною. Ердоган сказав, що все ж сподівається на реалізацію всіх домовленостей досягнутих напередодні. Також зауважив, що оперативним планом захисту українського експорту керуватимуть зі Стамбула.

Ми бачимо, наскільки делікатним є процес, із нападу на Одеський порт у суботу, на жаль. Ми цього не бажали, але це сталося. Ми очікуємо, що кожен захистить свої підписи та діятиме відповідно до своїх обов'язків. Просимо всіх уникати дій, що суперечать букві та духу досягнутої домовленості,

– сказав президент Туреччини.

Також він заявив, що вважає своїм пріоритетом встановлення стійкого миру "після припинення вогню". У цьому контексті він жодного разу не сказав про те, що саме росія порушує домовленості, посилює атаки та продовжує своє вторгнення.

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