Ердоган хоче примирення, а Кремль крутить "шарманку" про "ихтамнет"

Президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина хоче стати посередником між Україною та Росією. Оскільки його країна зацікавлена у тому, аби в регіоні встановився мир.

Насамперед лідер Туреччини розуміє, що з початком повномасштабного нападу Росії – ця війна вплине на кожну країну. Особливо на держави Північноатлантичного альянсу (НАТО).

До теми Ердоган офіційно заявив, що Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією

Ердоган хоче захистити кримських татар

Крім того, в Україні для Реджепа Ердогана є власний інтерес. Він виступає на захист мусульманського світу в тимчасово окупованому Криму, де Росія влаштовує репресії проти корінних українських народів.



Ердоган хоче миру в регіоні / Фото Getty Images

За словами Ердогана, Анкара вже налагодила контакти й з українською стороною, і з російською. В Офісі Президента України вітають пропозицію президента Туреччини виступити посередником у переговорах Києва та Москви.

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У Кремлі й Білорусі "здивовані"

Однак у Кремлі нічого нового Ердогану не відповіли – там вкотре запустили "шарманку" про те, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. До "пісні" Кремля про "ихтамнет" приєднався Олександр Лукашенко, який в унісон з Володимиром Путіним вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну.



Путін і Лукашенко вдають, що Росія не веде війну з Україною / Фото Getty Images

Черговий доказ російського вторгнення

Навіщо так далеко ходити. Я доведу, що Росія не просто хоче напасти, а вже це зробила. Нещодавно на Донбасі українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10".

Безпілотник "Орлан-10" – новітній апарат російського виробництва, який ніколи не був на озброєнні української армії. Російські військові використовують такі для наведення артилерії та розвідки.

Це лише маленький свіжий приклад з тисяч інших фактів нападу Росії на Україну. Однак Лукашенку, звісно, ніякі докази не потрібні. Він заявив, що буде воювати на боці Росії проти України.

Світ вже не вірить Кремлю

Тож у світі не вірять в "шарманку" Кремля і Лукашенка. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону, але словами справі не допоможеш.



Єнс Столтенберг продовжує застерігати Росію від нападу на Україну / Фото з фейсбуку НАТО

Постійна присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі була б сильним сигналом для Росії, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це було б проявом підтримки зі сторони західних партнерів.

Українське військо значно зміцніло

У Європі наголошують, що Росія зазнає величезних втрат, якщо нападе на Україну. Оскільки українські війська і без підтримки ЄС наразі набагато сильніші, ніж у 2014 році.

Погоджуюсь з посолкою Німеччини, адже українці готові захищати свою землю до абсолютної перемоги. На тлі інформації про ймовірний наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва.

В Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. Загалом до тероборони планують залучити близько 80 тисяч "резервних" бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників. З наступного року очікують черговий сплеск охочих потрапити в "партизанські загони".