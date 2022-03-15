Ердоган не відповів, чи купуватиме Туреччина більше російської зброї

Реджеп Ердоган прокоментував питання, чи купуватиме Туреччина більше зброї в Росії на тлі агресії тої проти України. Однак відповідь політика була максимально нечіткою.

З огляду на коментар турецького президента, можна навіть сказати, що він відмовився від обговорення теми озброєння. Сталося це 14 березня під час спільного виступу з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

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За нинішніх обставин було б передчасно говорити про те, що показує майбутнє, прямо зараз. Ми повинні подивитися, що принесуть умови,

– сказав Реджеп Ердоган.

Водночас очільник Туреччини зазначив, що його держава надає Україні широку підтримку.

"Ми зробили для України те, чого члени НАТО не зробили, незважаючи на Росію, і ми продовжили цю підтримку. Аналогічним чином, з нашою гуманітарною допомогою ми відправили в Україну понад 50 вантажівок і продовжуємо їх відправляти", – додав політик.

До слова, Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що не сумнівається у підтримці від турецького колеги Реджепа Ердогана.