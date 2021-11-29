Ердоган офіційно заявив, що Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією. Каже, що його країна зацікавлена, аби в регіоні панував мир.

За словами Ердогана, Туреччина хотіла б розвивати переговори між Україною та Росією. Президент Туреччини навіть додав, що неодноразово обговорював це питання з Росією. Зокрема, з Володимиром Путіним.

До речі Україна через Ердогана передала Росії список на обмін полоненими

Наша позиція тут зрузуміла. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар,

– сказав Ердоган.

Тому, як зазначив політик, підняли питання про посередництво.

Що кажуть у Кремлі

У прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова запитали щодо того, чи Туреччина пропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Туди нібито хотіли запросити Зеленського й Путіна. Однак Пєсков відмовився коментувати цю інформацію.

Речник знову заговорив нібито Росія не є стороною конфлікту. Тому, мовялв, на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Пєсков вкотре закликав гоіорити з бойовиками.

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