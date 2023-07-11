Туреччина наживається на Росії: як далі розвиватимуться стосунки двох країн

Росія втрачає Туреччину як свого партнера. Ердоган перебудовує політику, яка підпадатиме під постпутінський світ і діє у власних інтересах.

Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він пояснив ставлення Ердогана до Путіна.

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Тимчасова співпраця

Туреччина наразі залишається партнером для Росії в питаннях імпорту. Зокрема, є одним з каналів постачання підсанкційних товарів для країни-агресорки.

"Це товари, які необхідні для роботи оборонного комплексу і безпосереднього виготовлення ракет. В цьому сенсі Туреччина поки зберігає лояльність і наживається, бо з економікою біда", – відзначив опозиціонер.

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Перебудова політики

Утім, в інших питаннях Туреччина стає все менш дружньою до Росії. Ердоган бачить, що Путін програє і починає перебудовувати свою політику під постпутінський режим. Він не хоче опинитися у списку союзників програвшого диктатора.

"Він приєднується до коаліції переможців. Щоб Україна по закінченню війни не мала претензій до Туреччини. З українською перемогою можуть початися нові демократичні транзити. Американці просто так не розпустять коаліцію, яку створили на підтримку України. Потім дивитимуться, хто допомагав головному злодієві і розбиратимуться – важелів багато", – додав Галлямов.

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