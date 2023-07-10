Росія і Туреччина – не друзі: як Кремль реагуватиме на заяви Ердогана щодо України
Завдяки домовленостям Президента України Володимира Зеленського та лідера Туреччини Реджепа Ердогана командири "Азову" повернулися в Україну. Також Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО. Максимум, що може зробити російський диктатор Владімір Путін – скасувати зустріч з Ердоганом.
Таку думку 24 Каналу озвучив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, у відносинах з Туреччиною у Росії нема багато можливостей щось обирати.
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"Найімовірніше, Путін обмежиться скасуванням візиту до Ердогана, не більше. У відносинах з Туреччиною у Росії не так багато опцій обирати. Росія і Туреччина насправді не друзі та ніколи ними не були. Це вічні вороги, кількість російсько-турецьких воєн наближається до 20", – пояснив він.
Зернова угода вигідна для Туреччини
Ярослав Божко зазначив, що після заяв Ердогана Росія може збільшувати критику зернової угоди у демонстративних цілях. У Кремля нема можливості вийти із зернової угоди без серйозних наслідків для себе.
Якщо Росія вийде із зернової угоди – це вигідно Україні. Якщо Росія не гарантує безпеку учасників зернової угоди, означає, що вона погрожує суднам, які перевозять зерно. Хоч судна виходять з українських портів, переважно це судна турецьких посередників, які отримують неабиякий зиск,
– вважає він.
У такому випадку Туреччина може заявити, що готова забезпечувати зернову угоду без росіян, ставлячи Росію перед вибором: атакувати турецькі кораблі та літаки, які охороняють зерновий коридор, і розв'язати війну з країною НАТО або прийняти усі умови.
"Для Туреччини вигідно зберігати зернову угоду, бо це дохід. Вона не дозволить так просто підім'яти зернову угоду. Найімовірніше, Росія або залишиться ні з чим і повернеться у зернову угоду, або вийде з ганьбою", – зауважив Божко.
Божко про заяви Ердогана: дивіться відео
Заяви Ердогана щодо України та НАТО
- У п'ятницю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину з робочим візитом, аби зустрітись з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. На пресконференції для преси Ердоган зазначив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Ці слова він озвучив напередодні саміту Альянсу, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі.
- Також під час зустрічі у Стамбулі Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує продовження Чорноморської угоди між Україною та Росією. Крім того, він заявив, що під час візиту Путіна у серпні, обговорить з ним питання обміну військовополоненими.
- З Туреччини Володимир Зеленський повернувся не сам. Разом із ним прибули п'ятеро українських командирів, котрі обороняли "Азовсталь" у Маріуполі. Зауважимо, що раніше була домовленість, що вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
- Нагадаємо, у вересні 2022 року відбувся обмін полоненими. Зокрема 5 командирів "Азову" були обміняні на 55 російських загарбників. Також був здійснений обмін 200 українських воїнів на кума Путіна, зрадника України, Віктора Медведчука.