Росія і Туреччина – не друзі: як Кремль реагуватиме на заяви Ердогана щодо України

Завдяки домовленостям Президента України Володимира Зеленського та лідера Туреччини Реджепа Ердогана командири "Азову" повернулися в Україну. Також Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО. Максимум, що може зробити російський диктатор Владімір Путін – скасувати зустріч з Ердоганом.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, у відносинах з Туреччиною у Росії нема багато можливостей щось обирати.

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"Найімовірніше, Путін обмежиться скасуванням візиту до Ердогана, не більше. У відносинах з Туреччиною у Росії не так багато опцій обирати. Росія і Туреччина насправді не друзі та ніколи ними не були. Це вічні вороги, кількість російсько-турецьких воєн наближається до 20", – пояснив він.

Зернова угода вигідна для Туреччини

Ярослав Божко зазначив, що після заяв Ердогана Росія може збільшувати критику зернової угоди у демонстративних цілях. У Кремля нема можливості вийти із зернової угоди без серйозних наслідків для себе.

Якщо Росія вийде із зернової угоди – це вигідно Україні. Якщо Росія не гарантує безпеку учасників зернової угоди, означає, що вона погрожує суднам, які перевозять зерно. Хоч судна виходять з українських портів, переважно це судна турецьких посередників, які отримують неабиякий зиск,

– вважає він.

У такому випадку Туреччина може заявити, що готова забезпечувати зернову угоду без росіян, ставлячи Росію перед вибором: атакувати турецькі кораблі та літаки, які охороняють зерновий коридор, і розв'язати війну з країною НАТО або прийняти усі умови.

"Для Туреччини вигідно зберігати зернову угоду, бо це дохід. Вона не дозволить так просто підім'яти зернову угоду. Найімовірніше, Росія або залишиться ні з чим і повернеться у зернову угоду, або вийде з ганьбою", – зауважив Божко.

Божко про заяви Ердогана: дивіться відео

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