Путін буде шокований: Ердоган відкрито підтримав вступ України до НАТО

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує сигналів щодо своєї заявки на членство в Альянсі. Більшість членів НАТО вже погодилися з перспективою вступу України, серед них і Туреччина.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленський підтримав наміри України стати частиною НАТО, повідомляє 24 Канал. За його словами, наша держава заслуговує на це.

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Туреччина підтримуватиме Україну

Лідер Туреччини наголосив, що його держава продовжуватиме надавати підтримку Україні в усіх сферах та робитиме все для того, аби допомогти нашій державі стати на ноги після завершення війни.

Ба більше, Реджеп Ердоган відкрито підтримав вступ України до НАТО.

Україна заслуговує стати членом НАТО,

– заявив Ердоган.

Хто вже підтримав вступ України до НАТО

Варто зауважити, що Туреччина раніше заблокувала вступ Швеції до НАТО і підтримала приєднання Фінляндії до Альянсу. Водночас заява турецького лідера може стати шоком для Кремля. Річ у тім, що попри підтримку України Туреччина намагається виступати в ролі посередника у війні та підтримує контакти з російською стороною.

Туреччина – 22-ий член Альянсу, який підтримує вступ нашої держави до НАТО. Крім неї свою підтримку нашій державі вже висловили такі члени Альянсу як:

Словаччина;

Польща;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Фінляндія;

Норвегія;

Ісландія;

Канада;

Данія;

Німеччина;

Чехія;

Румунія;

Чорногорія;

Словенія;

Італія;

Нідерланди;

Бельгія;

Франція;

Іспанія;

Болгарія.

Також перспективу нашого членства в НАТО підтримала Швеція – держава, яка, ймовірно, наступною поповнить Альянс і стане 32-им членом.

Поки що підтримку членства України не висловлювали Албанія, Хорватія, Греція, Угорщина, Люксембург, Північна Македонія, Португалія, Велика Британія та США.

Для вступу країни в НАТО потрібна одностайна підтримка всіх членів Альянсу.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в НАТО ще 30 вересня 2022 року у відповідь на проголошення Росії про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Досі Альянс офіційно не відповів на заявку України і, як очікується, це зроблять під час саміту у Вільнюсі 11 – 12 липня.

Напередодні Володимир Зеленський наголосив, що наша держава розуміє, що не може доєднатися до Альянсу під час повномасштабної війни, проте розраховує на сигнали щодо того, що після перемоги ми станемо повноправними членами НАТО.