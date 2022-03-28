Ердоган планує зустрітись з українською та російською делегаціями перед перемовинами у Стамбулі

Українська та російська делегації мають провести черговий раунд перемовин у Стамбулі 29 березня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що матиме коротку зустріч з представниками обидвох країн.

Про такий намір Ердогана повідомили турецькі ЗМІ. Крім того, очільник Туреччини повідомив, що його телефонні розмови як з Путіним, так і з Зеленським, є "позитивними".

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Ми приймемо делегації і матимемо коротку зустріч з ними перед перемовинами (Росії і України – ред. 24 канал),

– заявив Ердоган 28 березня.

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Українська та російська делегації мають зустрітись 29 березня близько 10 ранку у Стамбулі.

Загалом перемовини, за словами члена делегації і лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, триватимуть протягом 3 днів.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що у Туреччини є власні інтереси у перемовинах між Україною та Росією.

Раніше у західних ЗМІ з'явилась інформація, що учасників переговорів від України та Росії могли отруїти хімічною зброєю. Втім в Офісі Президента України повідомили, що все це – спекуляції, а члени переговорних груп працюють у штатному режимі.

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