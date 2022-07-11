В один день із путіним: Ердоган подзвонив і Зеленському щодо коридорів для зерна

Туреччина взялася допомагати Україні експортувати зерно. Ердоган хоче організувати безпечні коридори у Чорному морі.

російські окупанти продовжують грабувати українське зерно та сподіватись на продовольчу кризу. З метою унеможливлення поставок українського зерна на глобальний ринок вони блокують Чорне море.

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Розмова Ердогана з Зеленським

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган мав телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Турецький лідер наголосив на необхідності забезпечити вивезення українського зерна через Чорне море, а також закликав путіна припинити будь-які воєнні дії.

Як повідомили в адміністрації Ердогана, після цього він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили війну та створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

Ердоган запевнив Зеленського, що найбільше прагне миру в Україні та готовий долучитися до будь-якого процесу, який цьому сприятиме. Також він сказав, що робота над планом ООН щодо постачання українського зерна на глобальний ринок триває.

Повідомлення Зеленського

Глава держави у своєму твіттері також розповів про успішну розмову з Ердоганом. Він коротко підсумував розмову.

Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії росії. Цінуємо підтримку Туреччини. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій,

– написав Зеленський.

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