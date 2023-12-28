"Чим ви відрізняєтесь від Гітлера": Ердоган розкритикував прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він порівняв його з Адольфом Гітлером, а атаки на Сектор Гази – з винищенням нацистами євреїв.

Ердоган вкотре засудив дії Ізраїлю в Секторі Гази й наголосив. Ба більше, президент Туреччини заявив, що західні країни, які підтримують Нетаньягу, є "співучасниками воєнних злочинів".

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Ердоган порівняв ізраїльського прем'єра з Гітлером

Президент Туреччини від початку ізраїльської операції в Газі критикує Нетаньягу. Нині антиізраїльська риторика Ердогана стала більш різкою. Цього разу він порівняв прем'єра Ізраїлю з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. За його словами, Нетаньягу буцімто нічим від нього не відрізняється.

Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньягу, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні,

– заявив Ердоган.

Окрім того, президент Туреччини заявив, що Нетаньягу "багатший за Гітлера". Свою різку риторику він продовжив тим, що Ізраїль підтримують країни Заходу та США, а натомість – "понад 20 тисяч жителів Гази вбиті".

Ердоган також додав, що Туреччина вітатиме академіків і вчених, які зазнають переслідувань за свої погляди на війну в Газі.

Втім, попри таку різку антиізраїльську риторику, Туреччина підтримує з Ізраїлем торговельні зв'язки. Це викликає негативну реакцію з боку опозиційних партій та Ірану.

Як відреагував на критику Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю доволі стримано відреагував на чергові випади Ердогана. Так, Нетаньягу заявив, що Ердоган – "остання людина, яка може проповідувати мораль".

Ердоган, який вчиняє геноцид проти курдів, який є світовим рекордсменом з ув'язнення журналістів, які виступають проти його правління, є останньою людиною, яка може проповідувати нам мораль,

– відповів Нетаньягу.

Ердоган звинуватив Захід у "хрестоносному імперіалізмі"

Президент Туреччини не вперше відкрито критикує Ізраїль та західні країни, які надають підтримку. Зокрема, наприкінці листопада Ердоган звинуватив Захід у хрестоносному імперіалізмі" й ігноруванні "геноциду палестинців".

Подивіться, весь західний світ, імперіалістична структура хрестоносців – разом. Вони не відрізняються один від одного. На жаль, ми бачили це під час мого візиту (до Берліна – 24 Канал) минулої ночі,

– заявив Ердоган.

Ба більше, тоді президент Туреччини також заявив, що буде звертатися до міжнародних інституції, аби притягнути Ізраїль до відповідальності за скоєні "воєнні злочини" у Секторі Гази.