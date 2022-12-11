Ердоган та Путін обговорили "зернову угоду": Анкара пропонує розширити продукти для експорту

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили "зернову угоду", війну та ситуацію на півночі Сирії.

Деталі розмови від Анкари

Першими про розмову двох лідерів повідомили у президента Туреччини. Зазначили, що Анкара і Москва обговорили експорт через "зерновий коридор" додаткових видів продукції, крім вже погоджених.

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Ердоган висловив Путіну побажання, щоби війна між Росією і Україною "закінчилася якнайшвидше".

Також турецький лідер та диктатор обговорювали питання двосторонніх відносин в енергетиці та ситуацію на півночі Сирії. Зокрема, Ердоган заявив, що для нього важливо припинити діяльність курдської PKK/YPG у щонайменш 30-кілометровій зоні біля кордону з Туреччиною, згідно з домовленостями у Сочі 2019 року.

Що повідомили про розмову в Москві

Пізніше повідомлення про розмову з'явилося й на сайті Кремля. У ньому вказано, що Ердоган із Путіним продовжили "обмін думками щодо ініціативи створення на території Туреччини регіонального газового "хабу".

Також без подробиць вказується, що Путін "виклав принципові оцінки ситуації навколо України".

Раніше повідомляли про те, що 11 грудня Ердоган збирається зателефонувати Путіну, а після цього подзвонити президенту України Володимиру Зеленському. Говоритимуть вони, ймовірно, про "зернову угоду".

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Президент Туреччини провів уже багато розмов з президентами Росії та України. Він наголосив, що всі дії Анкари націлені на досягнення миру в Чорноморському регіоні. Ердоган впевнений, що стамбульський формат є найбільш дієвим для досягнення миру.