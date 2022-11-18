Ердоган зідзвонився з Путіним: згадували і про Україну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив телефоном з російським диктатором Владіміром Путіним. Вони обговорили двосторонні відносини та "зернову угоду".

Лідер Туреччини вкотре заявив про необхідність переговорів між Росією та Україною. До речі, нещодавно політтехнолог розповів, що якщо Ердоган доб’ється переговорів від Росії, то вони будуть на умовах України.

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Про що говорили Путін та Ердоган

Ердоган заявив, що Україні та Росії важливо провести переговори, оскільки "затягування війни лише підвищує ризики".

Також турецький президент назвав зустріч глав спецслужб США та Росії "ключем" до запобігання безконтрольній ескалації на місцях.

Окрім цього, Ердоган привітав продовження "зернової оборудки" для вивезення українського продовольства на 120 днів.

Ердоган закликає до перемовин з Кремлем

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не полишає надій організувати зустріч президентів України та Росії. Йому здається, що Путін став до них відкритішим.

"Я побачив, що Путін набагато м'якший і більш відкритий для переговорів, ніж раніше. Ми побачимо, до чого це може привести в ході телефонної дипломатії, яку ми проведемо найближчими днями, вислухавши обох лідерів", – заявив турецький лідер.

До речі, Володимир Зеленський 16 листопада провів масштабну пресконференцію. Там президент говорив про найактуальніші події цих днів. Окрім того, Зеленський зауважив, що отримував сигнали від лідерів держав, що Владімір Путін хоче переговорів. Водночас напряму жодних пропозицій не було.

Український лідер наголосив, що жодних переговорів "за лаштунками" не буде. Україна публічно запропонувала формулу, адже війну Росія веде також публічно.

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