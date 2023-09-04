Ердоган сконтактує із Зеленським, аби розповісти, про що говорив із Путіним, – Кулеба

У Сочі завершилися переговори між Путіним та Ердоганом. Глава МЗС Дмитро Кулеба певний, що деталі цієї розмови турецький президент розповість особисто Зеленському.

Ердоган відвідав Росію, де зустрівся та порозмовляв із Путіним на тему війни в Україні та відновлення зернової угоди. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що тепер слід очікувати на контакт турецького лідера із главою нашої держави.

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Нічого не залишиться таємним

За словами Кулеби, президент Туреччини поділиться із Зеленським результатами переговорів із Путіним. Глава МЗС переконаний, що це станеться, адже між президентами обох країн існує взаємна довіра. Тому все, про що вдалося чи не вдалося домовитися у Сочі, наш президент почує від Ердогана особисто.

Тому, додав Кулеба, не слід панікувати, що, мовляв, переговори про Україну відбулися без її участі.

Україна — це, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні,

– зазначив дипломат.

Російському шантажу немає кінця

Крім того, Кулеба роз'яснив позицію України по зерновій угоді. Перше – ми виступаємо за те, аби вона відновила своє функціонування. Друге – якщо відновлення угоди відбудеться, то не за рахунок виконання російських забаганок. На думку глави МЗС, якщо піти Росії на поступки зараз, то за певний час вона вже висуватиме нові вимоги. Третє – пошук альтернативних морських шляхів для експорту.

Зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли,

– нагадав дипломат.

Кулеба не сумнівається, що коли Росія й повернеться до угоди, вона однаково робитиме усе можливе, аби завадити її роботі.

Окремо посадовець зауважив, що Україна однозначно негативно ставиться до зняття з Росії санкцій задля поновлення ініціативи. Про це, ймовірно, проситиме ООН. Кулеба нагадав, що Путін вимагає зняття санкцій не для покращення життя своїх громадян, а для задоволення інтересів певних осіб зі свого оточення.

Зернову угоду відновити не вдалося

Бажаного результату від зустрічі Ердогана та Путіна досягти не вдалося. Про відновлення угоди вони так і не домовилися. Президент Туреччини сказав, що пропозиції, з якими його делегація прибула до Росії, не припали до смаку Кремлю. Втім, він сподівається, що угоду вдасться повернути на нових умовах.

Путін заявив, що нібито готовий повернутися до зернових домовленостей, якщо будуть виконані вимоги Москви щодо її власного експорту. Очільник Кремля хоче, аби: