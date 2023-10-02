Туреччина не хоче терпіти жодних нових умов: Ердоган жорстко розкритикував ЄС

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у його держави більше немає ніяких очікувань від Європейського Союзу. Він наголосив, що Туреччина виконала всі обіцянки, дані ЄС, але Євросоюз не виконав майже жодної.

Про це Ердоган заявив під час відкриття парламентської сесії. За його словами, відносини Туреччини з ЄС – це один з випадків, коли "принесені жертви і докладені зусилля не виправдовували себе".

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Ердоган розкритикував ЄС

Як зазначив Ердоган, Туреччина виконала всі обіцянки, дані Євросоюзу, але ЄС не виконав майже жодної.

Попри зміну адміністрацій, не змінилося несправедливе і упереджене ставлення Євросоюзу до нашої країни, яке несумісне з принципом лояльності. Вони здійснюють несправедливість за несправедливістю по відношенню до нашої країни, ігноруючи принципи, правила і процеси, які вони виклали на папері,

– сказав президент Туреччини.

Він вважає, що ЄС зможе "виправити свої помилки", якщо відмовиться від цих несправедливостей.

"Якщо ж ні, то вони повністю втратять право на будь-які очікування від нас в політичному, соціальному, економічному і військовому плані. Якщо вони мають намір припинити процес повноправного членства, який зараз перетворився на порожню балаканину, то це теж їхня особиста справа", – підкреслив Ердоган.

Туреччина може "порвати" з ЄС

Нагадаємо, нещодавно лідер Туреччини заявив, що блок намагається "відірватися" від його країни. Також він зазначив, що держава буде "оцінювати події".

Ердоган зазначив, що його країна може "порвати" з Євросоюзом, якщо виникне така необхідність.

"ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС", – сказав він.