Туреччина завершить будівництво трубопроводу для газу з Чорного моря: Ердоган назвав терміни

Туреччина планує завершити будівництво трубопроводу для підключення до системи газу із Чорного моря. Перший газ із родовища Сакар'я має надійти до країни наступного року.

Про це повідомив турецький президент Реджеп Ердоган. Також він розповів, скільки запасів газу на родовищі у Чорному морі.

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Туреччина завершить будівництво трубопроводу для газу з Чорного моря

Як заявив Ердоган, турецька держкомпанія BOTAS завершить будівництво наземного трубопроводу для підключення газу до національної системи цього місяця (у листопаді – 24 канал).

За словами турецького лідера, розвідані за запасами родовища Сакар'я (північний захід Туреччини) становлять 540 мільярдів кубічних метрів і, ймовірно, ця цифра зросте.

У нас є можливість постачати природний газ третім країнам. Пропозиції щодо цього надходять зараз від різних партнерів. Наприклад, від Лівії,

– зазначив Ердоган.

До речі, перший газ із родовища Сакар'я має надійти до Туреччини у 2023 році. Вартість виявленого у Чорному морі газу становить близько 400 мільярдів доларів.

Ердоган збирається платити за газ рублями

Раніше Реджеп Ердоган поїхав у Сочі та провів розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Турецький лідер заявив, що його країна погодилася частину коштів за газ платити рублями.

"Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися з Путіним про рубль. Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії", – казав Ердоган.

Зауважимо, що Туреччина є залежною від російських енергоносіїв та переживає не найкращі економічні часи.

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