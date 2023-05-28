Ердоган уже визнав себе переможцем виборів: остаточних результатів ще немає

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що він переміг у другому турі виборів президента. За його словами, народ довірив йому очолити країну ще на 5 років.

Про це Ердоган заявив перед своїми прихильниками. Однак остаточних результатів виборів ще немає.

Зверніть увагу Ердоган чи Киличдароглу: хто переміг за попередніми результатами виборів президента Туреччини

Ердогана уже привітав Орбан

Ердоган заявив, що переміг на виборах президента і подякував усім, хто віддав за нього свій голос.

Я хочу подякувати всім моїм громадянам, які прийшли на вибори та виявили волю до майбутнього свого та своїх дітей,

– сказав Ердоган.

Реджепа Ердогана з перемогою на виборах привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вибори в Туреччині

У першому турі жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, тому в країні оголосили другий тур, до якого вийшли чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від об'єднаної коаліції Кемаль Киличдароглу.

Сінан Онан – кандидат, який посів третє місце у першому турі, підтримав Реджепа Ердогана. Онан у першому турі набрав 5% голосів.

28 травня відбулося голосування у другому турі. За попередніми даними, явка склала понад 85%. За попередніми підрахунками, майже 100% голосів, з відривом у 4% перемагає Реджеп Ердоган, набравши 52% голосів. Кемаль Киличдароглу набрав 48%.

Однак офіційні результати ще не оголошені, а підрахунок триває.