Ердоган відкриватиме новий аеропорт у Нагірному Карабасі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган візьме участь у відкритті першого аеропорту в Нагірному Карабасі. Його введуть в експлуатацію 26 жовтня.

Міжнародний аеропорт Азербайжан побудував у Фізулі. Вже невдовзі він запрацює.

До речі Азербайджан і Туреччина вперше проводять військові навчання у звільненому Карабаху

До слова, Ердоган приїде до Азербайджану тільки на один день.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: що відомо

Конфлікт між Вірменією Та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Із новою силою він спалахнув у вересні 2020 року. Протягом 2 місяців йшли активні бойові дії.

У листопаді того ж року країни за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали капітуляцією. У Вірменії тоді спалахнули масові протести. Щоправда, активні бойові дії у регіоні таки припинились.

Проте вже з літа 2021 року сторони періодично обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.

Туреччина та Азербайджан хочуть будувати "новий Карабах"

Ердоган від початку конфлікту у Нагірному Карабасі підтримував Азербайджан. У червні 2021 року президент заявив, що Анкара та Баку готові заново відбудувати Нагірний Карабах.

Сторони навіть підписали Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Вона передбачає проведення спільних засідань рад безпеки країн, координацію дій збройних сил та допомогу у разі виникнення загрози безпеці.