Ще 10 жертв: Ердоган вирушив у постраждале від сильної повені місто

Внаслідок масштабної повені у Туреччині кількість жертв збільшилася на 10 осіб. Так, станом на 13 серпня загальне число загиблих сягнуло 27 осіб.

Найгірша повінь, – голова МВС Туреччини

У будівлях, які зруйнувала повінь, тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають у воді та між завалами людей.

До теми Смертельні повені у Туреччині: кількість жертв знову зросла

Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив. Ми можемо сказати, що лиха у 5 разів більше, ніж було в Дерелі,

– сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу.

Президент країни Реджеп Ердоган вирушить у постраждале місто Бозкурт. Там він огляне наслідки негоди та зустрінеться з місцевими мешканцями.

Коротко про негоду в країні

10 серпня сильні дощі затопили чорноморське узбережжя країни. Від повені постраждали житлові будинки, підприємства, мости та дороги. 8-поверховий будинок обвалився та впав.

В епіцентрі руйнівної стихії опинилися 4 провінції: Синоп, Бартин, Карабюк і Кастамону.

Частина дороги, яка з'єднує провінцію Кастамону з містом Карабюк, завалилася. Це сталось, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці.