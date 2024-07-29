"Розпалюють вогонь": Ердоган заявив, що війна в Україні вигідна "західним військовим баронам"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловився про війну в Україні. За його словами, Туреччина працює над тим, щоб встановити мир та справедливість.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російсько – українська війна вигідна лише "західним військовим баронам". Він вважає, що саме представники Заходу "розпалюють вогонь".

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Туреччина не дала війні поширитись на Чорне море

Президент Туреччини заявив, що захід робить все можливе, що війна в Україні не припинялась. Він наголосив, що він неї виграли західні військові барони.

Вони продовжують підливати бензин у вогонь та роблять усе можливе, щоб розпалити вогонь. Ми працюємо над встановленням миру та стабільності,

– заявив Ердоган.

Також він розповів, що Туреччина з першого дня війни в Україні боролася за мир та стабільність. Ердоган також додав, що завдяки Туреччині вдалося не допустити поширення конфлікту на Чорне море.

Він підкреслив, що його держава діяла справедливо стосовно обох учасників війни.