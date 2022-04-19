Ердоган визнав, що переговори України і Росії загальмувались, але не зупинить посередництво

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив посередником у переговорах Росії та України. Він визнав – темп переговорів не тішить, але він готовий продовжити роботу у цьому напрямку.

Переговори Росії та України про припинення вогню не досягли успіху. Російські окупанти не збираються припиняти наступ на нашу державу та не виконують жодних дипломатичних обіцянок.

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Прагнення Ердогана до миру

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який виступив посередником у переговорах, сподівається, що йому вдасться посприяти припненню бойових дій.

Разом з тим він заявив, що звірства росіян на Київщині похитнули успішність дипломатичного шляху.

Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля,

– сказав президент Туреччини.

Разом з тим Ердоган запевнив: Туреччина буде робити усе можливе для того, щоб задовольнити сторони та світову спільноту на переговорах у Стамбулі.

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