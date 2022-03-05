Ердоган запропонує провести зустріч Путіна і Зеленського у Туреччині

Туреччина може виступити посередником у переговорах між президентами України та Росії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у неділю, 6 березня, поговорить з Путіним.

І запропонує йому переговори у Туреччині. Про це повідомив речник Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Війну треба негайно припиняти. Сторони мають повернутись за стіл переговорів. Туреччина, в особі президента Ердогана, докладає активних зусиль у цьому питанні,

– сказав Калин.

Речник наголосив, що необхідно досягти перемир'я та сформувати гуманітарні коридори. Адже затяжна війна може завдати руйнівних наслідків усьому регіону, не лише Україні та Росії.

Раніше обговорювалася можливість зустрічі глав МЗС – Дмитра Кулеби та Лаврова – в Анкарі у період 11 – 13 березня. В Росії заявили, що не проти такого формату.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!