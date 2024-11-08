Ердоган заявив, що війна може закінчитися легко завдяки адміністрації Трампа

Ердоган вважає, що війна в Україні може легко закінчитися, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа вдасться до дипломатичного рішення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами президента Туреччини, зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами припинити війну в Україні прискорять цей процес.

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Ердоган відповів, як може закінчитися війна

Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що для закінчення війни необхідна робота дипломатії та діалог між країнами.

Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до цього питання з позиції рішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відкриють двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів,

– сказав президент Туреччини.

За словами видання, ще з березня Туреччина закликає припинити війну в Україні шляхом переговорів і пропонує виступити посередником. Влада країни наголошує, що необхідно "пом'якшити негативний вплив конфлікту на світ".

До слова, раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що втома обох сторін від війни, яку Росія веде в Україні, може призвести до "нової ситуації" вже в 2025 році.