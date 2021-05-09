Ердоган заявив, що ЄС не зможе зберегти свою міць без Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив сміливу заяву щодо майбутнього членства країни в Євросоюзі. За твердженням турецького лідера, ЄС не зможе вберегти свою міць без Анкари.
Джерело:сайт президента Туреччини
Позиція Ердогана міститься у поширеній канцелярією заяві. У ній президент Туреччини наголосив, що країна продовжує прагнути вступу до ЄС.
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Ердоган зазначив, що Туреччина всупереч перешкодам, зберігає рішучість в питанні досягнення стратегічної мети, яка полягає у вступі в ЄС.
Євросоюз потребує нових підходів і структурних перетворень, особливо в питанні механізму прийняття рішень. Очевидно, що без підтримки й вкладу Туреччини ЄС не зможе зберегти свою міць,
– мовиться у заяві.
Яку позицію щодо цього мають в ЄС
В Євросоюзі кажуть, що Туреччина віддаляється від ЄС, серйозно відступаючи в галузях демократії, верховенства права, фундаментальних прав і незалежності судової влади. Крім того, переговори щодо вступу Туреччини у 2018 та 2019 роках "фактично зайшли в глухий кут".
Євроінтеграція Туреччини: головне
- Туреччина подала формальну заявку в ЄС ще в 1987 році, коли той називався Європейською економічною спільнотою. Щоб отримати статус кандидата в ЄС державі знадобилося цілих 12 років. Це сталося в 1999 році.
- Втім, Європейський Союз багато в чому виступає проти вступу Туреччини. Серед причин є невирішені питання курдів, війни з сусідами, зокрема в Сирії, а також питання північного Кіпру.