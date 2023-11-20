Ердоган звинуватив Захід у "хрестоносному імперіалізмі" та ігноруванні "геноциду палестинців"

Реджепа Ердогана обурює позиція країн Заходу щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. Відтак, він звинуватив їх у "хрестоносному імперіалізмі".

Відповідну заяву турецький президент зробив під час з'їзду Національного студентського союзу. На ньому він був присутнім відразу після повернення з Німеччини.

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Звинуватив Захід в ігноруванні "геноциду палестинців"

Реджеп Ердоган висловив обурення тим, що, переконаний він, Захід ігнорує "геноцид палестинців" у Газі.

Подивіться, весь західний світ, імперіалістична структура хрестоносців – разом. Вони не відрізняються один від одного. На жаль, ми бачили це під час мого візиту (до Берліна – 24 Канал) минулої ночі,

– заявив Ердоган.

Він підкреслив, що бачив це у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та інших. Адже вони, не вщухало обурення Ердогана, "кажуть, що напад ХАМАС 7 жовтня спричинив цю ситуацію".

Звичайно, я сказав їм, що 13 тисяч дітей, жінок та людей похилого віку зараз були вбиті Ізраїлем (у Газі – 24 Канал). Чому ви не говорите про це?

– продовжив обурюватися Ердоган.

Він також розповів, що закликав посприяти в питанні звільнення палестинців, котрі перебувають у в'язницях Ізраїлю, Німеччину. Ердоган зауважив, що йдеться про близько 10 тисяч людей.

"Німеччина, зробіть крок для їх видачі, а ми докладемо зусиль щодо тих (заручників – 24 Канал), які перебувають у руках ХАМАС", – додав він.

Водночас турецький лідер дав обіцянку, що звернеться до міжнародних інстанцій щодо "геноциду у Секторі Гази".

Позиція Туреччини у війні у Газі