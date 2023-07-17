У Ердогана всі карти на руках: як він може покарати Путіна за відмову від зернової угоди

Росія одразу після нічної "бавовни" на Кримському мосту призупинила домовленості щодо зернової угоди. Проте в Кремлі не виключають можливості повернутися до неї щойно її домовленості буде виконано.

Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський розповів 24 Каналу, що до інциденту на Кримському мосту Владімір Путін був готовий подовжити зернову угоду. Однак тепер на його рішення відмовитись від неї, Реджеп Ердоган може дати жорстку відповідь.

До теми Росія припинила участь у "зерновій угоді": як на це реагують на Заході

Зернова угода має велике значення для Ердогана

Якби не трапилась "бавовна" на Кримському мосту, Путін запустив би знайому російську схему, коли б він пару днів "покочевряжився", спробував перекрити канал постачання зерна по Чорному морю, та врешті б погодився б на зернову угоду. Адже зв'язуватись з Туреччиною у військовому плані Росія зараз не готова.

А насправді у Ердогана всі карти на руках, а не у Володимира Путіна. Він має великий набір опцій, щоб покарати російського диктатора за відмову від зернової угоди,

– наголосив Преображенський.

Ердоган є головним вигодонабувач від неї, тому що в Туреччині приватні компанії, зокрема, наближені до сім'ї президента країни, отримують величезні надприбутки завдяки транзиту та перепродажу зерна.

Як Ердоган може помститися Путіну за припинення зернової угоди: дивіться відео

Якою може бути "відповідь" Путіну

Якщо Путін не перегляне своє рішення щодо подовження зернової угоди, в Ердогана є багато способів, як завдати шкоди Росії:

президент Туреччини "руками" Азербайджану може розігріти військові дії на Південному Кавказі. Там може знову спалахнути Карабах, тим більш, що нещодавно Азербайджан знову демонстративно перекрив дорогу з Вірменії на території Карабаху, які контролюють вірмени;

транзит з Росії через Туреччину газу, який досі частково потрапляє в Європейський Союз, та історію російського газового хабу в Туреччині Ердоган може зупинити у будь-який момент;

спорудження в Туреччині АЕС, яка будується в основному на російські кредити, Ердоган також може призупинити. Росія ж не отримає гроші, які вклала і в проєкт. А завершення будівництва АЕС можуть здійснити конкуренти Росії у сфері атомної енергетики – Франція, США та навіть Україна;

"Це буде означати втрату мільярдів доларів компанії "Росатом", яка досі не перебуває під санкціями більшої частини світової спільноти. Вона отримує надприбутки, а також ввозить в Росії компоненти подвійного призначення для російських ракет та озброєння", – відзначив кандидат політичних наук.

також Ердоган може перекрити канали контрабанди, яка потрапляє з Туреччини в Росію з урахуванням можливих надприбутків, які можна отримати завдяки цьому. А також він може перекрити для Росії контрабандні канали нафти, які все одно зберігаються через Чорноморські протоки.

"А чим може відповісти Ердогану Путін? Заборонити ввозити в Росію помідори з Туреччини?", – припустив Іван Преображенський.

Що цьому передувало