Відвернутись не вийде: хакери показали в Ермітажі звірства росіян у Бучі

Росіяни підтримують геноцид, який окупанти скоюють в Україні. Водночас дехто вдає, наче не помічає звірств російських військових в Україні. Хакери вирішили нагадати про них в Ермітажі.

Повідомлення про звірства росіян у Бучі з'явилося на електронному табло в Ермітажі. Яку саме інформацію опублікували, наразі невідомо.

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Зображення на екранах терміново вимкнули. За попередніми даними, хакерську атаку здійснили дистанційно.

Звірства росіян на Київщині – головне

Навесні 2022 року Київську область звільнили від російських окупантів. Те, що побачили на деокупованих територіях, шокувало увесь світ. На вулицях лежали тіла закатованих місцевих жителів зі зв'язаними руками.

Сильно зруйновані вулиці міста всіяно трупами. Серед загиблих був навіть 14-річний хлопчик. На багатьох тілах були пов'язки, якими люди показували окупантам, що не мають зброї. Всі ці люди були розстріляні — їм стріляли в потилицю.

– розповів мер Бучі після звільнення міста.

Звірства у Бучі російські загарбники скоїли навмисне. Росіяни прагнули знищити якомога більше українців.

Володимир Зеленський зауважив, що це геноцид – знищення цілої нації та народу. Михайло Подоляк наголосив: те, що скоїли російські загарбники у Бучі, – справжнє пекло 21 століття.