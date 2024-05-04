Бо шукають у Росії: у Молдові затримали помічника нардепа і Героя України Джемілєва

В аеропорту молдавської столиці певний час утримували помічника нардепа Мустафи Джемілєва Ерола Велієва. Як виявилося, це сталося через те, що країна-агресорка оголосила кримського татарина у розшук.

Ерола Велієва "взяли" близько 15 години при проходженні прикордонного контролю для повернення до Києва. Про інцидент повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Бо у Москві "записали" до "екстремістів"

Чубаров заявив, що занепокоєння викликав той факт, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, яких Росія внесла до списку так званих "терористів".

: У 2018 році фсб Росії звинувачувала Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму. Після тривалих катувань затриманого в Криму харків'янина Олександра Стешенка змусили звести наклеп на Велієва, що той нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Голова меджлісу зазначив, що про ситуацію повідомили МЗС України, а також посольству нашої держави у Молдові.

За дві години Ерола Велієва звільнили. Як пояснив у коментарі ЗМІ Чубаров, причиною затримання стало оголошення Росією Велієва у "національний розшук". "Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", – сказав кримськотатарський політик.

Нагадаємо, що кримських татар не вперше затримують за кордоном через Москву. У 2019 році в Бухаресті силовики утримували самого Рефата Чубарова, бо з 2016 року Росія оголосила його у міжнародний розшук.

Росія продовжує репресії проти кримських татар

В окупованому Криму не припиняються переслідування кримських татар. Наразі на території півострова за ґратами у місцях позбавлення волі перебуває 191 громадянин України. Це політв'язні, дві третини з яких – це кримські татари.

8 березня під час зустрічі із президентом Туреччини Ердоганом Володимир Зеленський передав йому список громадян України, зокрема кримських татар, яких репресувала Росія на окупованій території України й утримує у російських тюрмах, таборах у нелюдських умовах.