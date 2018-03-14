22:33
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Злой Одессит

ЕС продлили санкции против РФ: браво за спектакль, продолжающийся который год подряд

1633
Санкции против России
Санкции против России / Телеграф

Спасибо ЕС за продление санкций, но когда будет расширение?

Что же, Совет ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации.

Читайте также: СМИ Британии призывают власть к решительным действиям против Кремля после отравления Скрипаля

Таким образом, Европейский Союз продемонстрировал приверженность идеям незыблемости территориальной целостности и независимости Украины.

Одним словом – браво! Браво за спектакль, который длится который год подряд.

Нет, серьезно, господа и дамы из Совета ЕС, вы каждые полгода имитируете бурную деятельность, в поддержку Украины выписывая красную карточку одним и тем же людям и компаниям. От полугодия к полугодию. От года к году.

Может пора взять пример с США и попробовать расширить эти списки на пару десятков, а то и сотен персоналий?

Однако, увы и ах, то ли по причине деградированной формы консерватизма, то ли в связи с все более набирающим силу в европейском политикуме пророссийским лоббизмом, но санкционные списки ЕС который год подряд не претерпевают изменений.

А потому, что это продление нам дает, кроме осознания того, что ЕС не намерено двигаться за пределы уже давно очерченных границ?

Читайте также: Порошенко рассказал, как накажут организаторов незаконных выборов президента России в Крыму

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Публікації Україна – Росія Санкції Євросоюз
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
сьогодні, 22:02 Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
575
Смерть по-новому: три дні без моргу
сьогодні, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 612
Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
сьогодні, 21:01 Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
Катерина Петренко 316
сьогодні, 20:00 "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати
Яніна Ткачук 748
Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
сьогодні, 19:01 Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
Інна Жолобович 535
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук