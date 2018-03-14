ЕС продлили санкции против РФ: браво за спектакль, продолжающийся который год подряд
Спасибо ЕС за продление санкций, но когда будет расширение?
Что же, Совет ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации.
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Таким образом, Европейский Союз продемонстрировал приверженность идеям незыблемости территориальной целостности и независимости Украины.
Одним словом – браво! Браво за спектакль, который длится который год подряд.
Нет, серьезно, господа и дамы из Совета ЕС, вы каждые полгода имитируете бурную деятельность, в поддержку Украины выписывая красную карточку одним и тем же людям и компаниям. От полугодия к полугодию. От года к году.
Может пора взять пример с США и попробовать расширить эти списки на пару десятков, а то и сотен персоналий?
Однако, увы и ах, то ли по причине деградированной формы консерватизма, то ли в связи с все более набирающим силу в европейском политикуме пророссийским лоббизмом, но санкционные списки ЕС который год подряд не претерпевают изменений.
А потому, что это продление нам дает, кроме осознания того, что ЕС не намерено двигаться за пределы уже давно очерченных границ?
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