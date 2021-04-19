Ескалація з боку Росії, Навальний та Білорусь: що обговорять на весняній сесії ПАРЄ

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи стартувала 19 квітня. Через карантин вона відбуватиметься у гібридному форматі – дистанційно та фізично.

Українська делегація приїхала у Страсбург для участі у засіданні ПАРЄ. Росія ж вирішили долучилися дистанційно.

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За словами народної депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук, ця сесія ПАРЄ є особливо важливою. Про це свідчить рівень спікерів, які візьмуть у ній участі. Так, серед них будуть:

канцлер Німеччини Ангела Меркель;

німецький міністр Міхаель Рот;

президент Європарламенту Девід Сассолі;

очільниця Молдови Майя Санду;

генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Що обговорять у ПАРЄ

Російську ескалація на Донбасі;

порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі;

оподаткування у сфері цифрової економіки;

дискримінацію людей із хронічними захворюваннями;

захист прав людини серед національних меншин;

європейську політику щодо діаспор;

сертифікати вакцинації проти коронавірусу;

захист основоположних свобод і правові наслідки;

ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Попри некоректні висловлювання Навального щодо українських питань, ми маємо ще і ще привертати увагу міжнародної спільноти до практики влади Росії переслідування політичних опонентів, а також засудити порушення прав людини,

– заявила Кравчук.

За її словами, для України дуже важливою є підтримка заяви від членів ПАРЄ щодо провокацій Росії та ескалації військових дій, яку підготував "литовський колега та друг України" Емануеліс Зінгеріс.

"Я відчуваю велику вдячність за цей стратегічний для нас текст. Ми маємо використати доступ до всіх міжнародних майданчиків, щоб привернути увагу до загострення ситуації біля наших кордонів через скупчення російських військ", – наголосила політикиня.

Вона додала, що продовжує комунікувати з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи.

Нардепка розповіла, що візьме участь у засіданнях двох комітетів: з питань рівності та недискримінації, а також з питань культури, науки, освіти та медіа.