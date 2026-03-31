Будуть чистки серед своїх: міжнародник назвав людей, яких дуже боїться Путін

В Росії сьогодні ситуація ускладнюється через економічні проблеми, удари українських дронів по інфраструктурі, блокування інтернету і ще багато чинників. Однак також загострюються конфлікти і всередині російської влади. Проте Володимир Путін знає спосіб, як їх розв'язати.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, чого саме боїться очільник Кремля. Він припустив, до яких дій може вдатися він, щоб утримати владу.

Навіщо Путіну проводити чистки?

Демченко вважає, що Путін дуже боїться продовження українських спецоперацій. А також того, що його життю може щось загрожувати. Те, що сталося з Ніколасом Мадуро та Алі Хаменеї – одного відправили за ґрати, а другого – вбили, – дуже лякає Путіна.

Україна може піти на певні речі, на які пішов Ізраїль. Путін цього дуже боїться, але він чудово розуміє, якщо прийдуть його знімати, то це будуть виключно свої,

– зауважив журналіст.

В Росії за останні роки затримали велику кількість керівників Міністерства оборони, яке колись очолював Сергій Шойгу.

У Росії величезна кількість високопоставлених чиновників різної ланки. Чому ж взялися за клан Шойгу? Пояснення, на думку аналітика-міжнародника, дуже просте. Раніше усунули Миколу Патрушева з посади секретаря РНБО, взялися за людей з оточення Сергія Кирієнка (першого заступника голови адміністрації президента – 24 Канал), який ще до Путіна був прем'єр-міністром.

Путін чудово розуміє, що якщо хтось і може об'єднатися, то він це робитиме навколо людей, за якими хтось стоїть, які мають якусь владу, розуміють, як працює система і мають певне реноме,

– підкреслив Олександр Демченко.

Всі ці люди були до Путіна, вони розуміють, як побудувати нову вертикаль влади, знають, як працює система. Він чудово усвідомлює загрозу, яка надходить від цих людей. Тому він і починає щодо них певні процеси. Репресивні чи ні – покаже, на його думку, час.

"Путін за Шойгу візьметься особисто і публічно. Вже і Тимур Іванов, колишній заступник міністра оборони, сказав, що готовий все розповісти. Імовірно, про Шойгу, тому що більше нікого не залишилося", – припустив журналіст.

Важливо! В Росії затримано кілька заступників Сергія Шойгу, коли він був міністром оборони. У квітні 2024 – Тимура Іванова, якого засудили до 13 років колонії, а у липні – Дмитра Булгакова, у березні 2026 – Руслана Цалікова – найближчого соратника Шойгу. Крім того, було затримано кілька начальників управління міноборони.

Путіну необхідно розпочати масові публічні чистки та розправи серед своїх з однієї простої причини. Якщо чисток немає, ті, хто при владі, не будуть боятися. А очільнику Кремля потрібно, щоб боялися – тоді не буде жодних повстань та бунту всередині.

Яка ситуація в Росії?