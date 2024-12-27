Естонія направила патрульні кораблі для захисту енергетичного кабелю з Фінляндією

Естонія розпочала патрулювання підводного енергетичного кабелю Estlink 1. Саме він забезпечує зв'язок між країною та Фінляндією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Естонії. Операція здійснюється в тісній координації з фінським флотом та прикордонною службою.

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Естонія почне патрулювати Estlink 1

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур та командувач Сил оборони генерал-майор Андрус Меріло домовилися, що 27 грудня вранці ВМС почнуть патрулювати підводний кабель Estlink 1, який забезпечує енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією.

Для охорони цього кабелю естонські військово-морські сили направлять корабель Raju.

Певкур зазначив, що країна повинна чітко і рішуче реагувати на подібні інциденти та надіслати чіткий сигнал про те, що будь-які атаки на критичну інфраструктуру отримають відповідь.

Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 та кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією та Фінляндією також і військовими засобами,

– наголосив очільник оборонного відомства країни.

Він підкреслив, що після пошкодження кабелю Estlink 2 необхідно зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією, а також забезпечити захист критично важливої інфраструктури.

"Тому я вдячний, що і командувач Сил оборони, і ВМС розуміють необхідність забезпечення захисту підводного кабелю і готові швидко розпочати відповідну операцію у Фінській затоці", – додав міністр оборони країни.

Заступник командувача ВМС, капітан флоту Юхан-Еліас Сельямаа, зазначив, що ВМС повністю готові до проведення операції.

"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою та діємо скоординовано", – наголосив Сельямаа.

Нагадаємо, що 25 грудня між Естонією та Фінляндією був пошкоджений електрокабель Estlink 2. У момент пошкодження над кабелем проходили два судна.